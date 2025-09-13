Tagasi 14.09.25, 13:00 Joogitootjate TOP | Eestlaste lemmikud on õlu ja vesi Tänavune joogitootjate TOP on võrreldes aastatagusega veidi pikemaks kasvanud – sel aastal pääses edetabelisse 34 ettevõtet. Ühtekokku teenisid nad 2024. aastaga 23 miljonit eurot kasumit ja ligi 387 miljonit eurot müügitulu, mis jääb eelmise aasta TOPi koondnäitajatele siiski alla.

Läinud aastal aitas pikk ja soe suvi pudelivee tarbimist kasvatada. Sellest võitsid ka meie joogitootjad.

Foto: Veiko Tokman

Tarbijate ostujõud on langenud, peamiselt haaratakse müügilettidelt soodushinnaga tooteid, rääkisid paljud joogitootjad. Ja kui aastataguse TOPi ülevaate koostamisel tuli rääkida raskest aastast, siis seekord on aasta olnud veelgi raskem. Nii on TOPi ettevõtetest lausa 8 jäänud 2024. aastal kahjumisse, tosinal on vähenenud ka käive.

Joogitootjate TOP