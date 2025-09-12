Tagasi 14.09.25, 17:00 Raadiohommikus: Sorainen, Telia Eesti juht Andre Visse ja Tallinna ettevõtlusdirektor Esmaspäevases raadiohommikus võrdleme Eestit Soomega, räägime tehisarust, aga ka ringmajandusest.

Tehisintellekti kasutamisest äris räägib Telia Eesti juht Andre Visse.

Foto: Raul Mee

Omanimelise advokaadibüroo omaniku Aku Soraineninga räägime Eesti ja Soome ettevõtluskliima ja mõtteviisi erinevustest. Ohtlik naaber ähvardab meid mõlemaid, mida saaksid Eesti ettevõtjad Soome mõtteviisist õppida. Räägime ka kaitsetahtest ja advokaadibüroode turuolukorrast.

Telia Eesti juht Andre Visse sõnul on Eestil tehisintellekti abil võimalus edestada nii Ameerikat kui Hiinat. Mida selleks teha tuleb? Arutleme teemat pikemalt.

Tallinna linna ettevõtlusdirekor Kalle Killariga räägime Tallinna ringmajanduse programmist.

Saadet juhib Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Stiine Reintam.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00-12.00 “Kuum tool”

Kuumal toolil on konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee, kellega võtame ette palju furoori põhjustanud konkurentsiseaduse, mis hakkab ettevõtja elu suurel määral mõjutama. Saadet juhib Martin Teder.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”

Saates on külas Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Andri Haran ja ekspordivaldkonna juht Gustav Kotkas, kellega räägime ekspordist ja välisturgude olukorrast. Eksporditurud näitavad elavnemise märke, samal ajal on Eesti tööstuse suur väljakutse müügi- ja turundusvõimekus. Mis toimub ekspordi eesliinil masinatööstuse vaates ja kuidas Eesti tööstus turu elavnemise maksimaalselt ära saaks kasutada? Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 “Lavajutud”

Saates kõlab vestlusring mais toimunud E-kaubanduse UX konverentsilt. Convertali tegevjuht ja strateeg Jaanus Lahe, Lola Sociali juhataja Liisel Vatsel ja LHV makselahenduste tootejuht Martin Kütt räägivad sellest, mis müüb ja kuidas kujundada ostuteekond, mis kasvataks müüki. Vestlusringi modereerib Äripäeva turundusjuht Keit Alev. Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.