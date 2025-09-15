LHV aktsia vedas Tallinna börsi allamäge, USA aktsiad kerkisid intressilangetuse ootuses

USA Tööstatistika büroo poolt reedel avaldatud augustikuu töökohtade aruanne näitas, et eelmisel kuul loodi USA majandusse vaid 22 000 uut töökohta. Seda on palju vähem kui prognoositud ja see on oluline märk sellest, et USA tööturg suve jooksul aeglustus.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.