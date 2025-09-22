Nvidia investeerib kuni 100 miljardit dollarit ChatGPT arendajasse

Nvidia ja OpenAI teatasid esmaspäeval, et on allkirjastanud eellepingu strateegilise partnerluse sõlmimiseks. Lepingu kohaselt kasutatakse OpenAI tehisintellekti taristu jaoks vähemalt 10 gigavatti Nvidia kiipe. Partnerluse tingimused plaanitakse kinnitada lähinädalatel ning esimene rakendusfaas algab 2026. aasta teises pooles, kirjutas Reuters.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
USA suurfirma Microsoft kavatseb Ühendkuningriiki investeerida järgnevate aastate jooksul 30 miljardit dollarit, et arendada oma tehisarutaristut. Märkimisväärsed investeeringud teevad ka näiteks Nvidia, Alphabet ja OpenAI.
“Pettused muutuvad keerukamaks ja personaalsemaks ning rünnak võib tabada igaüht. Kui ettevõte ei märka pettuse võimalusi oma riskianalüüsis, avastatakse need sageli alles juhuslikult,” ütleb PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise juht Erki Mägi.