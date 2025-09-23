Tagasi 23.09.25, 16:46 Raadiohommikus: Nvidia hiigelinvesteering ja kaitsekonverents Tallinnas Raadionädala selgroo murravad jutud hiigelinvesteeringutest, kaitsekonverentsist, ettevõtlusest Indias ja paljust muust.

Kõigil Nvidia investoritel soovitame kolmapäeva hommikul kell pool üheksa panna raadio mängima, sest juttu tuleb Nvidia uuest investeerimise plaanist.

Eesti kaitsenädala raames toimub kolmapäeval ja neljapäeval 19. Balti kaitsekonverents. Räägime konverentsi direktori Nele Loorents iga, mida suurest sündmusest oodata ning millise sõnumi sellised üritused saadavad Venemaale.

Stuudiosse tuleb India suursaadik Marje Luup, et jagada muljeid India äriseminarilt. Lisaks võtame suursaadikuga vaatluse alla Eesti ettevõtete käekäigu Indias ja selgitame välja, millise ärikeskkonnaga on päriselt tegemist.

Kiibitootja Nvidia plaanib investeerida kuni 100 miljardit dollarit ChatGPT loojasse, sidudes ühe tehinguga kaks suurimat tegijat globaalses tehisintellekti võidujooksus. LHV investorkogukonna juht Nelli Janson toob asjasse selgust.

12.00‒13.00 “Äripäeva TOP”. Saate teema on toiduainetööstus. Esimene külaline Saate teema on toiduainetööstus. Esimene külaline Atria Eesti tegevdirektor Meelis Laande räägib, kui palju kahju on nad seakatku pärast siiani saanud, millised on plaanid edaspidiseks ja kas on piisavalt rasva, et jätkata.

Teine saatekülaline Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp räägib laiemalt sektori seisust, suurematest probleemidest ja ka rõõmudest.

Saadet juhib Ireene Kilusk.

Selles valdkonnas töötamine tähendab igapäevaseid keerulisi, emotsionaalselt raskeid ja inimlikult puudutavaid teemasid. Võõrad ei ole ka pisarad. Kuidas end ja oma töötajaid neis tingimustes hoida ning hästi juhtida, kuidas juhi inimlikkuse välja näitamine tagasi annab, millised on juhtimisel vastutuse jagamise ehk kaasjuhtimise võlud ja valud ning paljust muust, tuleb juttu saatest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00‒16.00 “Mets ja majandus”. Viime kuulaja Võrumaal Väimelas puidu kompetentsikeskuses Tsenter toimunud Robofestile. Tööstusrobotite tutvustamisele suunatud üritusel räägime korraldajate ja osalistega robotite võimalustest ja eelistest. Jutuks võtame ka kutsehariduse suutlikkuse valmistada puidu- ja mööblitööstustele ette piisaval hulgal pädevaid töötajaid ning uurime, millised on riigi plaanid tööstuse robotiseerituse suurendamiseks.

