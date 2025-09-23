Raadiohommikus: Nvidia hiigelinvesteering ja kaitsekonverents Tallinnas

Raadionädala selgroo murravad jutud hiigelinvesteeringutest, kaitsekonverentsist, ettevõtlusest Indias ja paljust muust.
- Kõigil Nvidia investoritel soovitame kolmapäeva hommikul kell pool üheksa panna raadio mängima, sest juttu tuleb Nvidia uuest investeerimise plaanist.
- Foto: Getty Images / Scanpix
Eesti kaitsenädala raames toimub kolmapäeval ja neljapäeval 19. Balti kaitsekonverents. Räägime konverentsi direktori Nele Loorents
iga, mida suurest sündmusest oodata ning millise sõnumi sellised üritused saadavad Venemaale.
Stuudiosse tuleb India suursaadik Marje Luup, et jagada muljeid India äriseminarilt. Lisaks võtame suursaadikuga vaatluse alla Eesti ettevõtete käekäigu Indias ja selgitame välja, millise ärikeskkonnaga on päriselt tegemist.
Kiibitootja Nvidia plaanib investeerida kuni 100 miljardit dollarit ChatGPT loojasse, sidudes ühe tehinguga kaks suurimat tegijat globaalses tehisintellekti võidujooksus. LHV investorkogukonna juht Nelli Janson
toob asjasse selgust.
Veel kuuleme jutte kolmapäeva lõunal avaldatavast kaubandusvaldkonna uuringust. Külla tulevad Swedbank
i kaubandussektori juht Maie Savtšenko
ja e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät
.
Hommikut veavad Ellen Jõgi ja Joonas-Hendrik Mägi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussari: kaupmehe eduvalem”.
Äripäeva uus raadiosaade alustab Eesti jaekaubanduse hetke kuumima teemaga: toiduhinnad. Saatejuht ja kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil
vestleb Coop Eesti juhatuse esimehe Rainer Rohtla
ja Rimi Eesti tegevjuhi Kristel Mets
aga, et lahti selgitada, mis mõjutab seda, kui palju me poes maksame.
Saadet juhib Nele Peil.
11.00‒12.00 “Triniti eetris”*. Saates tulevad jutuks lõppenud suve ebasoodsad ilmastikutingimused põllumajanduses ning selle laiemad mõjud ja kahjud. Teemale annavad selgust Triniti vandeadvokaat, partner ja põllumajanduse töögrupi juht Siim Maripuu ning regionaal- ja põllumajandusministeeriumi põllumajanduskeskkonnapoliitika osakonna juhataja Katrin Rannik.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
* Saade oli esimest korda eetris 27. augustil.
12.00‒13.00 “Äripäeva TOP”.
Saate teema on toiduainetööstus. Esimene külaline Atria Eesti
tegevdirektor Meelis Laande räägib, kui palju kahju on nad seakatku pärast siiani saanud, millised on plaanid edaspidiseks ja kas on piisavalt rasva, et jätkata.
Teine saatekülaline Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp
räägib laiemalt sektori seisust, suurematest probleemidest ja ka rõõmudest.
Saadet juhib Ireene Kilusk.
13.00‒14.00 “Juhi jutud”.
Saates on külas arengukoostöö ja humanitaarabiorganisatsiooni, MTÜ Mondo
üks juhatuse liige Triinu Ossinovski
.
Selles valdkonnas töötamine tähendab igapäevaseid keerulisi, emotsionaalselt raskeid ja inimlikult puudutavaid teemasid. Võõrad ei ole ka pisarad. Kuidas end ja oma töötajaid neis tingimustes hoida ning hästi juhtida, kuidas juhi inimlikkuse välja näitamine tagasi annab, millised on juhtimisel vastutuse jagamise ehk kaasjuhtimise võlud ja valud ning paljust muust, tuleb juttu saatest.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
15.00‒16.00 “Mets ja majandus”. Viime kuulaja Võrumaal Väimelas puidu kompetentsikeskuses Tsenter toimunud Robofestile. Tööstusrobotite tutvustamisele suunatud üritusel räägime korraldajate ja osalistega robotite võimalustest ja eelistest. Jutuks võtame ka kutsehariduse suutlikkuse valmistada puidu- ja mööblitööstustele ette piisaval hulgal pädevaid töötajaid ning uurime, millised on riigi plaanid tööstuse robotiseerituse suurendamiseks.
Saadet juhib Toomas Kelt
.
