Langeva Harju Elektri aktsiaga tehakse tempokalt tehinguid

Eesti üheks suurimaks tehnoloogiaedulooks peetud Skeletoni särav lubadus vallutada maailma akuturud on toppama jäänud. Saksamaal püsti pandud 220 miljoni euro suuruses tehases pole tootmine alanud, Dresdeni tehas on suletud ja Eestis koondatakse spetsialiste. Väliselt särava eduloo all kumab süvenev kriis.
“Dubai võlu peitub selles, et seal on maksuvaba ja turvaline keskkond, kuhu inimesed kolivad peredega. Neil on raha ning nad tahavad midagi omada väljaspool Euroopat,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kes on viimase poole aastaga korraldanud seal juba sada kinnisvara tutvustavat tuuri.