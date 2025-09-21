Võru mööblitootja murrab USA turule

Pole mõtet endale ise klaaslage ehitada, võta telefon ja helista USAsse või siis tee Facebooki postitus, sihi see Namiibia turule ja vaata, mis juhtuma hakkab, utsitasid kolm viimastel aastatel läbi löönud eksportijat täna Äriplaani majanduskonverentsil teisigi tegutsema.
Ligi aasta Salvestit juhtinud Jaanus Aal ütles Äriplaani eel antud intervjuus Äripäeva raadiole, et Salvest keskendub ka järgmisel aastal ekspordile, rõhudes müügikasvule nii Saksamaal, Portugalis kui ka Araabia maades.
Pilveteenustega seotud arveldamine võib tekitada omajagu peavalu. Crayon koondab Amazon Web Service’i (AWS) kulud ühele arvele, annab reaalajas ülevaate tegelikest kuludest ning aitab andmepõhiste soovitustega kulusid kontrolli all hoida. Klientide jaoks on tulemus vähem manuaalset tööd ja ebameeldivaid üllatusi ning rohkem kontrolli ja kokkuhoidu.