Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
Me ei ole vingumisega liiale läinud. Inimesed, olles häiritud hinnatõusust või maksufestivalist, lihtsalt räägivad nii, nagu nad tunnevad, ütles Raumedic Estonia juhatuse liige Emöke Sogenbits Äripäeva raadios.
Hoolimata poliitikute käramisest pole Eesti hukatuse ja vaesumise teed minemas ning pole põhjust pidevalt viriseda, tõdesid ajakirjanikud Neeme Korv, Ken Rohelaan ja Meelis Mandel saates “Äripäev eetris”.
Kirjutasin eelmisel nädalal teile hirmsasti meeldinud kommentaari kohtumisest Äripäeva kööginurgas kolleegi Liiviga, kes teenis minu kunagist soovitust kuulda võttes jumalavallatud 5700% tootlust. Aga mul oli pärast seda veel üks huvitav kohtumine, mida teiega jagada tahan.
“Meil on ettevõttes lühiajaline vaade 3–5, pikaajaline vaade kümme aastat tulevikku. Riigil sellist vaadet pole või siis pole seda ettevõtjatega jagatud ja sellest tulevadki pahameel ning ebakindlus,” vastas saates „Tööandjate tund“ Tallinna Kaubamaja juht Erkki Laugus küsimusele, kas ettevõtjad on liiga pessimistlikud ja vingume end vaeseks.
Katus ei ole vaid maja esteetiline kroon, vaid kriitiline kaitse inimese ja vara jaoks. Vihmaveesüsteemid, lumetõkked ja turvaline ligipääs korstnale on lahendused, mille lisamine juba ehituse algfaasis võib säästa suuri summasid ning hoida ära õnnetusi.