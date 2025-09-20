Raivo Rand pakub kortermajade renoveerimiseks lahendust, mis ajaks Jürgen Ligil juuksed püsti

Rand tõdes konverentsi „Äriplaan 2026“ laval, et ilmselt on vaid üksikud kortermajad, mille renoveerimine on juba alanud. Renoveerimine peaks ehitussektorile tooma leevendust ning seda oodatakse pikisilmi.
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Eestis ei ole ohtlik, siin on turvaline, aga te ei tohi rääkida ise nii palju ohust, sest sellest saab muidu isetäituv ennustus, hoiatas suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors Äriplaani konverentsil.
Äriplaan 2026 laval kõneles transpordiga tegeleva Hansa Grupi juht ja värskelt Eesti parima juhi tiitliga pärjatud Neeme Tammis teravalt ja kirglikult Eesti ühistranspordi seisust. Tema sõnum oli selge: süsteem on killustunud, poliitikute poolt manipuleeritav ja reisijakeskne lähenemine puudub.
