Raivo Rand pakub kortermajade renoveerimiseks lahendust, mis ajaks Jürgen Ligil juuksed püsti

„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“

Eestis ei ole ohtlik, siin on turvaline, aga te ei tohi rääkida ise nii palju ohust, sest sellest saab muidu isetäituv ennustus, hoiatas suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors Äriplaani konverentsil.