Tagasi ST 24.09.25, 16:30 Võlglaste arv Eestis on tõusnud 36%: miks peaksid oma äripartnereid rohkem kontrollima? Eesti ettevõtete majanduslik tervis on 2025. aastal kehvem kui varasematel aastatel. Infopanga andmetel on täna Eestis üle 13 000 ettevõtte, kelle maksuvõlg ületab 1000 eurot. Võrdluseks, kolme aastaga on see näitaja tõusnud koguni 36%. Kui ettevõte ei suuda täita kohustusi riigi ees, on suur tõenäosus, et raskused kanduvad edasi ka tarnijatele ja äripartneritele.

Maksuvõlglaste graafik - kõik sektorid

Murettekitavad trendid sektorite kaupa

Kuigi üldine maksuvõlglaste arv on kõrge, on kasvu tempo sektoriti erinev. Just see näitab, kui oluline on olukorda detailsemalt jälgida:

Ehitus ja ehitusmaterjalid: maksuvõlgades on 3500 ettevõtet. Viimase kolme aastaga kasv 22%.

maksuvõlgades on 3500 ettevõtet. Viimase kolme aastaga kasv Finantssektor: 150 maksuvõlglast. Kolme aastaga +37%.

150 maksuvõlglast. Kolme aastaga Kaubandus: 1600 maksuvõlglast. Kolme aastaga +29%.

1600 maksuvõlglast. Kolme aastaga Kinnisvara: 550 maksuvõlglast. Kolme aastaga +48%.

550 maksuvõlglast. Kolme aastaga Masina- ja metallitööstus: 450 maksuvõlglast. Kolme aastaga +71%.

Põllumajandus ja metsandus: 800 maksuvõlglast. Kolme aastaga+78%.

Need numbrid annavad selge sõnumi: probleem ei ole piiratud ühe-kahe valdkonnaga. Maksuvõlglaste kasvu näeme nii traditsioonilistes sektorites nagu kaubandus ja põllumajandus kui ka kapitalimahukates valdkondades nagu tööstus ja kinnisvara.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Maksuvõlglaste graafik - kinnisvara

Mida see tähendab ettevõtjale?

Kui sinu partner satub maksuvõlglaste nimekirja, võib see tunduda esmapilgul väike kõrvalmõju. Tegelikult on see sageli esimene hoiatus, et ettevõte on raskustes. Kui maksud jäävad tasumata, võib üsna pea hilineda ka arve sinu ettevõttele. Seetõttu ei saa enam piirduda ainult kõhutunde ja isikliku usaldusega. Ka kaua tegutsenud partner võib sattuda ootamatutesse raskustesse ning kui infot ei kontrollita, võib negatiivne üllatus sind peagi tabada.

Pelgalt kasumiaruande või müügitulemuste vaatamisest ei piisa – ettevõtte tegelikku seisu näitab tema krediidivõimekus. Väliselt stabiilne firma võib numbrite põhjal juba ammu olla raskustes, mis omakorda suurendab koostööpartneri jaoks riski.

Kus ja kuidas oma partnereid kontrollida?

Partnerite tausta saab uurida erinevatest registritest ja avalikest allikatest, kuid info on sageli hajutatud ja ajamahukas kokku koguda.

Infopank on koondanud kõik andmed kokku ja nende põhjal vajalikud tööriistad arendanud, mis aitavad sul teha teadlikke äriotsuseid kiiresti, mugavalt ja usaldusväärselt.

Praktikas tähendab see, et saad enne koostöö alustamist vaadata ettevõtte krediidihinnangut ja maksedistsipliini, kontrollida võimalikke võlgnevusi võlaregistrist ning tutvuda maksude ja kohtulahendite ajalooga.

Kui soovid veenduda, kes tegelikult ettevõtte taga seisavad, leiad võtmeisikute kontaktid ja ärisidemete ülevaate. Lisaks annavad ärianalüütika graafikud ja tehisaru andmeplokid sulle selge pildi firma finantsseisust ilma keerukaid aruandeid läbi töötamata.

Infopangas probleemse ettevõtte taustakontroll

Praegu saad teha põhjaliku taustakontrolli TASUTA