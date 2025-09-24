Suurelt koondavas kasiinoäris kaotavad töö nii arendajad kui ka kliendispetsialistid

Koondamised puudutavad teiste seas maailma kõige suurem krüptopanuste veebi sportsbet.io.
Foto: Merilin Ulm / Õhtuleht / Scanpix
Yolo Groupi kaks ettevõtet esitasid teisipäeva õhtul töötukassale ametliku koondamisteade. Kollektiivsest koondamisest teatasid Heathmont OÜ, kes koondab 265 ametikohta ja Live88 Studios OÜ, kes koondab 15 ametikohta.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Tallinnast juhitava krüptokihlveoäri Coingaming Groupi bränd Sportsbet.io hakkas juulist kaunistama Brasiilia ühe edukaima jalgpalliklubi São Paulo Futebol Clube'i särke. Leping kestab aastani 2024. Varem on jalgpalliklubi särgisponsorid olnud näiteks Coca-Cola, Motorola ja LG.
Tallinnas tegutsev krüptokasiino Bombay Studios süüdistab endisi diilereid firmale kümnete tuhandete eurode suuruse kahju tekitamises. Nood omakorda süüdistavad endist tööandjat nende suhtes äärmiselt ebakorrektsete, justkui 1990ndate arsenalist laenatud meetmete rakendamises.