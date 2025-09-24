Advokaadid: koleda asfaldi asendamine kena kivisillutisega võib viia kohtusse
Linnaruum on üha enam ka juriidiline ruum, kus esteetika ja funktsionaalsus peavad käima käsikäes õigusliku korrektsusega, kirjutavad Soraineni advokaadibüroo kinnisvara- ja ehitusõiguse ekspert Britta Retel ning riigihangete ekspert Mario Sõrm.
Riigihanke alusdokumentidega tuleb hoolikalt tutvuda, pakkumus aegsasti esitada ning esitatavatele küsimustele sisuliselt vastata. Aga pakkujate eksimusi on teisigi, kirjutavad Kaidi Reiljan-Sihvart ja Laura Frolov advokaadibüroost Cobalt.
Igavast ja aeglasest Soomest elavasse Eestisse elama tulnud omanimelise advokaadibüroo omanik Aku Sorainen tõdes, et Eesti on muutumas Põhjamaadele sarnasemaks, aga seda negatiivses mõttes ‒ bürokraatlikumaks ja aeglasemaks.
“Ükski tarkvara ilma protsessita ei tööta – aga kui tarkvara ja protsessid saada liikuma koos, on võit tohutu,” ütleb Foruse personalijuht Merje Kärner, kes kirjeldab teekonda digitaalse tööaja ja personaliarvestuse lahenduse kasutuselevõtul.