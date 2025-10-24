Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,75%6 788,98
  • DOW 300,81%47 112,21
  • Nasdaq 0,99%23 168,28
  • FTSE 1000,45%9 621,54
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,25
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,75%6 788,98
  • DOW 300,81%47 112,21
  • Nasdaq 0,99%23 168,28
  • FTSE 1000,45%9 621,54
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,25
  • 24.10.25, 17:30

Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi

Poliitikud peavad millegi saavutamiseks leidma kaaslased, ent äärmuslike sõnavõttudega skandalistid jäävad tõsiseltvõetavuse kaotades üksi ja marginaliseeruvad, leidis endine tipp-poliitik ja nüüdne õppejõud Kadri Simson.
Kadri Simson usub skandalistide edule vaatamata, et Eesti poliitikas tuleb teha koostööd ja olla vastuvõetav, mitte vastumeelne.
  • Kadri Simson usub skandalistide edule vaatamata, et Eesti poliitikas tuleb teha koostööd ja olla vastuvõetav, mitte vastumeelne.
  • Foto: Valeria Mongelli / AFP / Scanpix
Eesti poliitiline retoorika ei saa vaatamata Tartus Isamaa nimekirjas kandideerinud sisulooja Kris Kärneri sotsiaalmeedias tehtud sõnavõttudele vajuda väga sügavale sohu, kuna meie turvavõrgustik on mitmepartei-süsteem, märkis Kadri Simson Äripäeva raadio saates “Äripäeva arvamusliider”.
Kui valimistel oleksid edukad üksikkandidaadid teineteise vastu, võiks Simsoni sõnul väga lärmakas vähemus tulla välja ja valida ka sellise kandidaadi, kes tekitab tavakodanikes külmajudinaid ja hirmuvärineid. “Aga kuna meil on vaja poliitikas millegi saavutamiseks meeskonda ja poliitikut peavad leidma kaaslased, siis tõsiseltvõetavuse puududes jäädaksegi üksi, kes marginaliseeruvad,” selgitas ja tõi näite Kalle Grünthalist. “Parlamendis oli ta ju liiga imelik isegi EKRE jaoks ja pärast seda, kui ta läks akna alla, vähenesid teated temast kordades ning nüüd on ta järgmistel valimistel ajalukku kadunud tegelane.”
Simsoni veendumuse kohaselt me hindame poliitikuid just sõnade põhjal. “Ei saa vabandada skandaalseid arvamusi välja põhjendusega, et ärge võtke pärast valimisi seda, mida ta rääkis enne valimisi, tõsiselt,” kommenteeris Simson. “Nii et selles suhtes skandalist võib-olla ei sobi poliitikasse,” sõnas Simson.

Artikkel jätkub pärast reklaami

“Paraku me valimiste järel kunagi kaotatud hääli ei loe, aga teades, kui halb on see, kui erakonnal on ebaadekvaatne inimene nimekirja sattunud, kelle pärast kõik peavad vabandama, ning mis tegelikult morjendab suurt gruppi inimesi, siis ma arvan, et üleüldiselt Isamaa ei olnud õnnelik selle valiku üle,” lisas Simson Krist Kärneri Isamaa nimekirjas kandideerimise kohta.
Kadri Simson rääkis intervjuu teinud Karl-Eduard Salumäele veel, miks äärmuslikud arvamused ja skandaalsed avaldused valimistel siiski hääli koguvad, kas avalikult naiste ja vähemuste diskrimineerimisele üles kutsumine ning poliitiliste oponentide tapmisest rääkimine on Eesti poliitika uus reaalsus ning mis võiks meie poliitiliste kultuuri päästa.
Sel nädalal ilmunud Äripäeva Palga TOPis paistavad endiselt silma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori ettevõtted. Kuigi viimase paari aasta jooksul on sektori töötasude kasv nii Eestis kui ka üleilmselt nõudluse vähenemisega seoses pidurdunud, pole palgasurve seoses elukalliduse suurenemisega kuhugi kadunud. Viimastel aastatel on IT-sektoris olnud palgatõus 7-8 protsendi juures aastas.
Teemat kommenteeris Neeme Korvile Nortal Estonia tegevjuht ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president Ats Albre.
Lõppenud nädalal otsustas rahvusvaheline suusaliit, et eelseisval taliolümpial ei saa osaleda Venemaa ja Valgevene sportlased. Otsus ei meeldinud ka olümpiakomitee presidendile Kirsty Coventryle, kes on väljendanud mõtet, et sport ja poliitika ei käi kokku ning Vene sportlased võiksid naasta võistlusareenile.
Coventry väite paikapidavusest ja tippspordi rollist diktatuuririigis rääkis kommunikatsioonieksperdi Raul Rebasega Eget Velleste.
Saate panid kokku Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv, Eget Velleste ja Lauri Leet.
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Tartu linnapea kandidaat ja Isamaa erakonna liige Tõnis Lukas.
  • 21.10.25, 13:45
Tõnis Lukas skandaalse noorpoliitiku väljaheitmisest: me ei taha tegeleda striimis osalemisega
Värsked USA sanktsioonid on nafta hinda maailmaturul oluliselt kergitanud.
  • 23.10.25, 18:54
USA löök Venemaa naftasektorile kergitas järsult nafta maailmaturu hinda
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
  • PRO
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk sõnas, et nad ei saa koalitsioonilepingu sõlmimisel teha otsuseid lähtuvalt kellegi personaalsetest ambitsioonidest.
  • 23.10.25, 16:41
Isamaa Tartu juht: linnapea koht ei ole kõige olulisem
5G võrk võimaldab sujuvalt striimida 4K ja 8K sisu ning võtta teleripildist parim.
  • ST
  • 20.10.25, 09:00
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks

Hetkel kuum

Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur lugu
  • 23.10.25, 06:00
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Investor Toomas
  • 23.10.25, 10:00
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Liikuvusplatvormiga riigist riiki liikuv Bolt platseerus suurte palgamaksjate TOPis 40. kohale.
TOP
  • 23.10.25, 08:00
Suurfirmade palga TOP: 4000 töötajaga Bolt maksab keskmiselt üle 4000 euro
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
Trev-2 omanik ja juht Sven Pertens rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et ilma prantslasteta saab otsuseid kiiremini teha.
Majandustulemused
  • 23.10.25, 12:31
TREV-2 jõudis ainuomaniku all üle mitme aasta kasumisse. “Oleme põhjast läbi käinud”
Teboili Kauhajoki tankla.
Uudised
  • 23.10.25, 13:17
USA sanktsioonid tabasid Soome tanklaketti
Haapsalu Uksetehases sai Saaber keskenduda uuendustele
Uudised
  • 23.10.25, 15:02
Haapsalu Uksetehase juht kolis Otepääle vineeritehast juhtima
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
  • ST
Sisuturundus
  • 23.10.25, 09:56
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Ando Leppimani sõnul on nüüdseks ligi 90% kütusevarudest Eestis. Ta rääkis saates lähemalt, kui kaua saab riik kriisi korral hakkama nii, et ei teki kütusepuudust.
Eesti tõi Ukraina sõja tõttu oma kütusevaru kodumaale
Kriisi puhul läheb riigivaru müüki kõrgeima hinnaga
Heldur Meerits
Suri Heldur Meerits
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
Viimane suur intervjuu Heldur Meeritsalt: keda tasub majandusteemades kuulata?
Heldur Meerits
LHV Group: Heldur Meerits oli Eesti panganduse suurkuju
Skeletoni juht Taavi Madiberk leiab, et Euroopal tuleb kiirest investeeringuid tehisintellekti suurendada.
Skeleton teeb panuse Poolale. Soolas on kuni 3 miljardit investeeringuid
Tallinna‒Narva maanteest paari-kolme kilomeetri kaugusel Aluveres on tööstusettevõtteid juba omajagu, kuid uue tööstuspargi jaoks on nii ruumi kui ka huvilisi.
Lääne-Virumaal ootab rahastust kaks uut tööstusparki
Kristo Krumm
Hea juht paneb õige inimese õigele toolile
5G võrk võimaldab sujuvalt striimida 4K ja 8K sisu ning võtta teleripildist parim.
  • ST
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks
USA kaubandusminister Howard Lutnick on varasemalt märkinud, et valitsus peaks saama ettevõtte tõusust osa, kuna antud on nii rahalist tuge kui märk kindlusest.
Kvantarvutite aktsiad said USA valitsuse huvist tugeva tõuke
“Meie neljanda kvartali väljavaade on positiivne ning lähikuude jooksul ootame olukorra mõningast paranemist,“ ütles ettevõtte juht Otto Pukk pressiteate vahendusel.
Incapi kolmandas kvartalis realiseerusid väljakutsed täie rauaga
Aktsia hind kukkus tulemuste järgselt üle 5%.
Euroopas oli eelmisel aastal kaitsesektori 20 suurima ettevõtte aktsiate mediaantootlus 94%, USA ettevõtetel oli see vaid 30%.
Euroopa relvatööstus kihutab USAst mööda: kaitsekulude buum tõukab aktsiaid kõrgesse lendu
Suur analüüs kõige ahvatlevamatest ettevõtetest
Inteli tegevjuhi Lip-Bu Tani sõnul loob tehisintellekt Inteli jaoks atraktiivseid võimalusi.
Tehisintellekti nõudlus kergitas Inteli kasumisse ja tõstis aktsia lendu
Tallink Grupi juht Paavo Nõgene sõnul käib töö väga fokuseeritult suurimal turul ehk Soomes, kus on näha esimesi paranemise märke.
Analüütikud Tallinki värskest tulemusest: juhid tegid õigeid otsuseid
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri

Podcastid

Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
00:00
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Hommikuprogramm
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
00:00
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
Hommikuprogramm
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
Autojutud
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
Hommikuprogramm
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
Hommikuprogramm
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
TOP
  • 23.10.25, 08:00
Suurfirmade palga TOP: 4000 töötajaga Bolt maksab keskmiselt üle 4000 euro
2
Suur lugu
  • 23.10.25, 06:00
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
3
Investor Toomas
  • 23.10.25, 10:00
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
4
Saated
  • 21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
5
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
6
Arvamused
  • 21.10.25, 06:00
Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik?

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 24.10.25, 18:23
USA tarbijahindade tõus aeglustus ootamatult
Saated
  • 24.10.25, 17:30
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Börsiuudised
  • 24.10.25, 17:06
Tallinna börsi tõusu vedas LHV aktsia, USA turge ergutasid inflatsiooniandmed
Saated
  • 24.10.25, 16:58
Eesti tõi Ukraina sõja tõttu oma kütusevaru kodumaale
Kriisi puhul läheb riigivaru müüki kõrgeima hinnaga
Uudised
  • 24.10.25, 16:51
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Saated
  • 24.10.25, 16:00
Hea juht paneb õige inimese õigele toolile
Uudised
  • 24.10.25, 15:49
Lääne-Virumaal ootab rahastust kaks uut tööstusparki
Uudised
  • 24.10.25, 15:27
Finantsinspektsiooni uut juhti veel ei selgunud
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025