Tesla esimees: Musk võib lahkuda, kui triljonipreemia tagasi lükatakse

Tesla juhatuse esimees Robyn Denholm palus taas aktsionäridel toetada tegevjuht Elon Muski triljoni dollari suurust palgapaketti, hoiatades, et vastasel juhul võib ettevõte Muski kaotada.
Tesla tegevjuht Elon Muski sõnul on uus pakett mõeldud tema ettevõttega sidumiseks ja motiveerimiseks.
“Kui me ei suuda luua keskkonda, mis motiveerib Eloni saavutama suuri tulemusi õiglasel, tulemuspõhisel tasustamisel, riskime sellega, et ta loobub oma juhtpositsioonist. Tesla võib kaotada tema aja, ande ja visiooni, mis on olnud võtmetähtsusega erakordse tulu saavutamisel,” märkis Denholm aktsionäridele saadetud kirjas.
