Soomes prognoositakse kena dividendikevadet

Loe analüütikute parimaid aktsiaideid

Järgmise aasta alguses viiakse Leedus läbi pensionireform, mis võiks aktsiaturgudele mõju avaldada, kuigi analüütikud suurt rallit Leedu börsilt ei oota. Analüütikud avaldasid oma parimad ideed Vilniuse börsilt.