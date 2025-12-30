Soomes prognoositakse kena dividendikevadet

Järgmise aasta alguses viiakse Leedus läbi pensionireform, mis võiks aktsiaturgudele mõju avaldada, kuigi analüütikud suurt rallit Leedu börsilt ei oota. Analüütikud avaldasid oma parimad ideed Vilniuse börsilt.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.