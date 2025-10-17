Leedu pensionireform toob turule raha, kuid mitte tormi

Leedu plaan ei ole Eesti pensionireformiga päris sama, aga mõte on sarnane. "Meil võis terve teise samba välja võtta ja selle pealt tulumaksu maksta, Leedus võib osa enda sissemakstud rahast välja võtta ja ülejäänu läheb riigikassasse," rääkis LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu.