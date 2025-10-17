Leedu pensionireform toob turule raha, kuid mitte tormi
Järgmise aasta alguses viiakse Leedus läbi pensionireform, mis võiks aktsiaturgudele mõju avaldada, kuigi analüütikud suurt rallit Leedu börsilt ei oota. Analüütikud avaldasid oma parimad ideed Vilniuse börsilt.
Pensionireformi toel läks 2021. aasta kirja börsiajaloo ühe parima aastana ning Tallinna börsi ligi 50% tõus tõstis meid maailma börsiindeksite tippu. Uuest aastast käivitub sarnane reform Leedus ja minu pilk on juba ahnelt sealse turu poole pööratud, et leedukate miljarditest oma osa saada.
Leedu plaan ei ole Eesti pensionireformiga päris sama, aga mõte on sarnane. "Meil võis terve teise samba välja võtta ja selle pealt tulumaksu maksta, Leedus võib osa enda sissemakstud rahast välja võtta ja ülejäänu läheb riigikassasse," rääkis LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu.
