Aktsiad Helsingi börsilt, mida insaiderid kokku ostavad

...nendib Sven Aabreldaal naerdes. Ja valgus sai. Justnimelt valgusteid Aabreldaali värske bränd Lightholm teebki ja näitab valgust märkimisväärselt rohkem välismaal kui Eestis. “Omadele võõras, võõrastele oma,” märgib Sven.