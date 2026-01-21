Aktsiad Helsingi börsilt, mida insaiderid kokku ostavad

...nendib Sven Aabreldaal naerdes. Ja valgus sai. Justnimelt valgusteid Aabreldaali värske bränd Lightholm teebki ja näitab valgust märkimisväärselt rohkem välismaal kui Eestis. “Omadele võõras, võõrastele oma,” märgib Sven.
Eesti strateegid soovitavad investoritel säilitada rahu
USA presidendi Donald Trumpi ootamatud territooriuminõuded Gröönimaa osas ja ähvardused kehtestada Euroopa riikidele uued tollimaksud on löönud finantsturu segamini. Eesti strateegid soovitavad investoritel säilitada Trumpi survetaktika ajal rahu, kuid hoiatavad, et geopoliitiline mõjuvõimu võitlus teravneb.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.