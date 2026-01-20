Eesti valgustitootja murrang algas tehase pankrotist. “Me täidame siin lihtsalt jumala soovi”

Venemaal on aasta alanud järskude maksutõusude ja ulatusliku kontrollikampaaniaga, mis on osa president Vladimir Putini uuest strateegiast kasvatada riigi sõjakulusid kandvat eelarvet. Kreml on käivitanud projektid, mis puudutavad nii ettevõtteid kui tavakodanikke ja sedapuhku varasemast oluliselt karmimal kujul.