Eesti valgustitootja murrang algas tehase pankrotist. “Me täidame siin lihtsalt jumala soovi”
...nendib Sven Aabreldaal naerdes. Ja valgus sai. Justnimelt valgusteid Aabreldaali värske bränd Lightholm teebki ja näitab valgust märkimisväärselt rohkem välismaal kui Eestis. “Omadele võõras, võõrastele oma,” märgib Sven.
Venemaal on aasta alanud järskude maksutõusude ja ulatusliku kontrollikampaaniaga, mis on osa president Vladimir Putini uuest strateegiast kasvatada riigi sõjakulusid kandvat eelarvet. Kreml on käivitanud projektid, mis puudutavad nii ettevõtteid kui tavakodanikke ja sedapuhku varasemast oluliselt karmimal kujul.
Inimeste kindlustunne on vaikselt paranemas. Kui aga riigirahandust paremasse korda ei saa, võib see jääda üürikeseks, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.