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Coop Pank valis juhatusse uue liikme

Coop Panga juhatuse uue liikme volitused algavad veebruarist ning kestavad kolm aastat.
Coop Panga juhatuse liikmeks sai Alvar Pihlapuu, juhatus jätkab nüüd kuueliikmelisena.
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