12 aastat pinget. Finantsinspektsioonis ameti maha pannud Kilvar Kessler: “Ma ei taha tööd teha”

Oluline on meeles pidada süütuse presumptsiooni – inimene on süüdi alles siis, kui kohus on nii otsustanud, selgitas finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler Enefit Greeni ümber lahvatanud börsiskandaali nüansse.
Kõik Eesti Panga uueks juhiks püüdlevad mehed kiidavad, et neil on valdkonnas mitukümmend aastat kogemust, nad on mitmeid kriise näinud ja muu hulgas just seepärast on nad nüüd tähtsaks ametiks valmis.
A-energiaklass ei tähenda üksnes väiksemat energiakulu, vaid komplektset lahenduste tervikut, mis algab krundi, hoone ja tootmise asukoha analüüsist ning ulatub rohelise päikeseenergia tootmiseni, logistika optimeerimiseni, haljastuse rajamiseni, pinnase taaskasutuse ja nutika hooneautomaatikani ning ümbruskonna majanduse ja sotsiaalse keskkonna integreerimiseni tööstushoonega.