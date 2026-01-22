Euroopa börsid sööstsid pärast tolliähvarduste tühistamist üles

USA investeerimispank Goldman Sachs tõstis värskes prognoosis väärismetalli hinnasihti enam kui 10 protsendi võrra, viidates USA keskpanga iseseisvuse murenemisele, geopoliitilistele kriisidele ja keskpankade lakkamatule ostuhuvile.
USA aktsiaturud tõusid kolmapäeval, kui suurriigi president Donald Trump teatas, et USA ja NATO on jõudnud Gröönimaa osas kokkuleppe raamistikuni ning loobus Euroopa riikide suhtes varem lubatud tollitariifidest.
USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et loobub oma ähvardusest kehtestada tollitariifid mitmele Euroopa riigile, viidates tema sõnul NATOga saavutatud uuele raamistikule Arktika julgeoleku küsimustes.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.