Kaubandussõja ohu vaibumine lükkas Wall Streetile hoo sisse
USA aktsiaturud tõusid kolmapäeval, kui suurriigi president Donald Trump teatas, et USA ja NATO on jõudnud Gröönimaa osas kokkuleppe raamistikuni ning loobus Euroopa riikide suhtes varem lubatud tollitariifidest.
USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et loobub oma ähvardusest kehtestada tollitariifid mitmele Euroopa riigile, viidates tema sõnul NATOga saavutatud uuele raamistikule Arktika julgeoleku küsimustes.
Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi sõnul on tehisintellekti kiire areng käivitanud ajaloo suurima taristuehituse laine. Kuigi ettevõtted on tehnoloogiasse juba investeerinud sadu miljardeid dollareid, seisavad ees märksa suuremad kulutused.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.