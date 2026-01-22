Kaljulaid Davosis: USA pole enam maailma ainuvalitseja, ta vajab Euroopat

USA aktsiaturud tõusid kolmapäeval, kui suurriigi president Donald Trump teatas, et USA ja NATO on jõudnud Gröönimaa osas kokkuleppe raamistikuni ning loobus Euroopa riikide suhtes varem lubatud tollitariifidest.
USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et loobub oma ähvardusest kehtestada tollitariifid mitmele Euroopa riigile, viidates tema sõnul NATOga saavutatud uuele raamistikule Arktika julgeoleku küsimustes.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.