Wall Street edenes Trumpi sammu toel teist päeva järjest

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et loobub oma ähvardusest kehtestada tollitariifid mitmele Euroopa riigile, viidates tema sõnul NATOga saavutatud uuele raamistikule Arktika julgeoleku küsimustes.
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Vestlus USA presidendi Donald Trumpi ja NATO peasekretäri Mark Rutte vahel keskendus üldisele julgeolekuolukorrale ega puudutanud territoriaalse suveräänsuse või USA sõjalise kohalolu suurendamist Gröönimaal.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.