Liveni asutaja: IPOks ei ole head või halba aega

Investori vaates ei ole aktsiate avalikuks esmanoteeringuks ehk IPOks head või halba aega, sest hea pakkumine leiab ikka hea vastuvõtu, ütles kinnisvara arendava Liveni kaasasutaja ja juht Andero Laur.
Plaanimis- ja ehitusjärgus uusarenduste müük on tugevalt kasvanud. Aasta esimesel kahel kuul tehti uusarendustega tehinguid üle 30% rohkem kui aasta tagasi samal ajal, rääkis kinnisvaraarendaja Liven juht Andero Laur.
Eurooplased säästavad end vaesemaks, ameeriklased investeerivad end rikkamaks, ütleb investeerimisplatvormi Lightyear kaasasutaja Martin Sokk. Eesti aktsiaturg on aga tema arvates praegu kummalises rollis: ühtaegu likviidsuse poolest „murelaps“, ent samas investorihuvi puhul üks kiiremini arenevaid Euroopas.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.