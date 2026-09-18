Tagasi PRO Trumpi ja Xi tippkohtumine: kuidas vältida inimkonna väljasuremist Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumisel on laual justkui kõik: kahepoolsetest diilidest kuni 8 miljardi inimese saatuseni. Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliste konkreetsete diilide ja riskidega lähevad Donald Trump ja Xi Jinping vastu Washingtoni tippkohtumisele;

kuidas kommenteerib Trump tehisaru ohtu ja miks peavad mõned tehnoloogiajuhid seda lausa inimkonna püsimise küsimuseks. (2 punkti)

Kuskil kollitab ringi üks “haige vandenõu”, mille järgi on energiamahukad andmekeskused inimestele ohtlikud ja et tehisaru tõepoolest võiks mingil hetkel kontrolli alt väljuda ja inimkonna hävitada.

“Ainus, kes on selle [vandenõu levimise] üle õnnelik, on Hiina,” kirjutas USA president Donald Trump sotsiaalmeedias. Vähem kui nädala pärast seisab ta Washingtonis maandumisrajal, kus punane vaip ootab Hiina riigipea Xi Jinpingi saabumist. Kahe suurjõu liidrid tulevad kokku, et asjad ära lahendada.

“Globaalne briifing” on Indrek Lepiku reedeti ilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt on Indrek Lepikuilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing

Väljakutsed on justkui piiritud ja üha enam kuuleb Ameerikaski üleskutseid, et tarvis on Reagani ja Gorbatšovi stiilis diili, mis tõmbaks ohule pidurit. Kui toona ähvardas inimkonda tuumarelv, kollitab planeeti nüüd tehisaru. Mõlemad geniaalsed leiutised potentsiaalselt katastroofiliste tagajärgedega. Mida päriselt oodata, sellest juba allpool lähemalt.

Viimase 7 päeva olulisimad uudised

Saudi Araabia hoiatas kolmapäeval, et Meka ründamisega on ületatud viimnegi punane joon. Osa Jeemenist valitsevad huuthi mässulised on Saudi linnu sel nädalal korduvalt rünnanud ja viimastel nädalatel oma kodumaal jõudsalt alasid vallutanud. Nädalavahetusel ründasid nad edukalt Saudi üliolulist ida-lääne naftatoru, mille kaudu on Ar-Riyad kompenseerinud Hormuzi väina blokaadist tulenevat naftatarnete vähenemist. Järjest kasvab aga oht, et huuthid suudavad tarneid piirata ka Punase mere kaudu. Reedel teatas USA, et müüb saudidele mitukümmend hävituslennukit F-35, mida kroonprints Muhammad bin Salman on pikalt palunud. Tehingu peab heaks kiitma ka Kongress, ehkki ameeriklaste julgeolekukogukond pelgab, et Saudi lähedased suhted Hiinaga suurendavad oluliselt tööstusspionaaži ohtu.