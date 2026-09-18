Luminori äripanganduse juht: kiire kasv nõuab head riskijuhtimist

Vahetu tagasiside klientidelt on oluline, kuid alati ei tasu kriitikale järele anda, tõdesid moedisainer Lilli Jahilo ja restoranijuht Tõnis Siigur tänavusel Gaselli Kongressil. Nende sõnul on tugeva brändi aluseks eeskätt kirg oma töö vastu.