Luminori äripanganduse juht: kiire kasv nõuab head riskijuhtimist

Vahetu tagasiside klientidelt on oluline, kuid alati ei tasu kriitikale järele anda, tõdesid moedisainer Lilli Jahilo ja restoranijuht Tõnis Siigur tänavusel Gaselli Kongressil. Nende sõnul on tugeva brändi aluseks eeskätt kirg oma töö vastu.
Filmide ja teleseriaalide tootmisega tegelev ettevõte 360 Media OÜ, brändinimega Zolba Productions on viimastel aastatel teinud märkimisväärse arenguhüppe ning kasvanud kiiresti tänu ambitsioonikatele tele- ja filmiprojektidele.
Tänavu 20. tegutsemisaastat tähistav Riiamäe hambakliinik on mõne aastaga kasvanud kahekordseks gasellettevõtteks, kuid kliiniku eestvedajate Eliis ja Veiko Vengerfeldti sõnul ei ole kiire kasv nende jaoks kunagi omaette eesmärk olnud.