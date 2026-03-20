IEA soovitab kalli nafta tõttu töötada kodus ja sõita autoga aeglasemalt

USA president Donald Trump kutsus naftakriisist pihta saanud riike oma sõjalaevu Hormuzi väina viima, et võtmetähtsusega laevatee lahti hoida. Naftaturud seisavad silmitsi järjekordse tormilise nädalaga.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.