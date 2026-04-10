Eften Real Estate Fund kasvatas esimeses kvartalis üüritulu

Teisipäeval toimunud Eften Real Estate Fundi aktsionäride koosolekul avaldati eesmärk maksta igal aastal järjest suuremat dividendi. “Ühe sendi kaupa me päris tõstma ei hakka, aga ärge ka oodake, et järgmisel aastal on see 5 eurot,” ütles ettevõtte juht Viljar Arakas.
Eesti tippinvestorid kinnitavad, et investeerimiseni jõutakse läbi distsipliini ja psühholoogilise murrangu, mis aitavad ka väikese summaga kaugele jõuda. Oma isiklikke õppetunde jagades, annavad nad praktilisi nõuandeid, kuidas alustada väikeselt ja milliseid tüüpvigu algajana vältida.
Iraani sõja ja energiakriisi taustal on globaalsed aktsiaturud olnud volatiilsed, kuid Balti börsilt paistab Swedbanki pensionifondide portfellihalduri Ene Õunmaa sõnul mitmeid kasvu- ja ka häid dividendiaktsiaid, mida kaaluda.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.