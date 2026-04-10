Plaan venib: Crowdestate jätab ühisrahastusplatvormi avatuks
Täpselt aasta tagasi teatas ühisrahastusplatvorm Crowdestate, et lõpetab tegevuse ning plaanib tänavu aprillis platvormi sulgeda. Nüüd tõdes ettevõtte juht Loit Linnupõld, et see plaan siiski ei pea paika.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.