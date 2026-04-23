Tesla purustas kasumiootused ja viis aktsia tõusule

Tesla aktsia koges neljapäeva hommikul kerget langust, kuid on sellegipoolest teel oma kaheksanädalase langusperioodi murdmisele. Aktsiale andis kolmapäeval tugeva, 7,6-protsendise tõusu Elon Muski teade uue põlvkonna tehisintellekti kiibi AI5 arendustöö edusammudest.
Tesla ületas Euroopa Liidus olulise takistuse: Hollandist sai esimene liikmesriik, mis andis heakskiidu ettevõtte täieliku isejuhtimise tarkvarale. Otsus võib avada ukse Tesla olulisima kasvutoote laiemale levikule kogu kontinendil.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.