Wall Street taastus reedel, kuid nädal lõppes miinuses
USA aktsiaturud stabiliseerusid reedel ning S&P 500 ja Nasdaq püüdsid nädala lõpetada positiivsel noodil. Sellest aga ei piisanud, et ära hoida S&P 500 indeksi halvimat nädalast tulemust alates juunist.
Andmekeskuste operaatori Ireni aktsia kallines reedel kuni 20%, kui ettevõte teatas oma majandusaasta esimeses kvartalis tehisintellekti pilveteenuste äri jõulisest kasvust. Tõus järgnes neljapäevasele ligi 17% langusele, mille põhjustas tehnoloogiasektori laiem müügilaine.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.