Margus Alviste: VUCA ja BANI ehk Miks vanast juhtimisloogikast enam ei piisa?

Ettevõtte risk ei alga tavaliselt kriisist, vaid muutusest, mida ei ole õigel ajal märgatud, tõlgendatud ega juhtimisotsuseks muudetud, kirjutab juhtimiskonsultant Margus Alviste Äripäeva essees.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliseid nõrku signaale peaks ettevõte juht Margus Alviste sõnul jälgima, et märgata riske ja võimalusi enne konkurente;

kuidas võivad tehisintellekt, regulaatorid ja digiplatvormid muuta ettevõtte otsustusruumi ning miks vanast juhtimisloogikast enam ei piisa.