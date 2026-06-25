Tehnoloogiasektori hirmud pühiti minema: Microni tulemused tõid turgudele kergenduse

USA börsid alustasid neljapäevast kauplemispäeva tugeva tõusuga, kui kiibitootja Microni suurepärased majandustulemused puhusid tehisintellekti buumile uue hoo sisse ja hajutasid investorite viimaste päevade hirmud.

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