Iduinvestor Kärt Siilats: eduka ettevõtte tunneb ära meeskonnast

Riskikapitaliinvestori ja Eesti riikliku fondivalitseja SmartCap nõukogu esimees Kärt Siilats jagas Investeerimisfestivalil, et inimesed ei peaks kartma stressirohkeid aegu elus. Need loovad soodsa pinnase tulevikus läbilöömiseks.
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- kuidas Kärt Siilats seob sportlaskarjääri kogemused hilisema eduga finantsmaailmas;
- miks peab Siilats stressirohkeid perioode kasulikuks ja millise vundamendi need tema sõnul loovad;