ASMLi võimas prognoos lükkas USA börsid tõusule

USA aktsiaturud liikusid kolmapäeval ülespoole, kui Hollandi kiibitööstusseadmete tootja ASML andis tugeva signaali tehisintellekti nõudluse püsimisest. Samal ajal said investorid kinnitust, et hinnasurve USA majanduses jätkab leevenemist.
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artiklit lugedes teada:
- miks ASMLi prognoos andis investoritele tugeva signaali tehisintellektibuumi jätkumise kohta;
- kuidas mõjutasid USA värsked inflatsiooniandmed turu ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes;