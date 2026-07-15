Rootsi tööstusgigant ostab Narva tehase. “Uutele investoritele on see kindlasti julgustav märk”

Metallitööstuste Fortaco ja Hanza liitumine Narvas tähendab ligi 800 töötajaga ettevõtte sündi. Suurtehing kahe välismaa tööstushiiu vahel kannab Eestile julgustavat sõnumit, hindab masinatööstuse liidu juht Andri Haran.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- mida tähendab Fortaco ja Hanza liitumine Narva töökohtadele ning tehase edasisele juhtimisele;
- miks peab Andri Haran seda tehingut Eestile julgustavaks märgiks ja mida see ütleb investorite usalduse kohta;