Ülevõtupakkumine lennutas PayPali aktsia 15% üles

Makselahenduste ettevõte Stripe ja erakapitalifirma Advent International on teinud PayPali ostmiseks ühise pakkumise, mis hindab ettevõtte väärtuseks enam kui 53 miljardit dollarit, ütlesid asjaga kursis olevad allikad Reutersile.
Kolm aastat tagasi Dubaisse kolinud Marat Kasparov ehitas fondi üles ühetoalisest korterist ja leidis esimese investori pärast 400 äraütlemist. Nüüd haldab tema investeerimisfond LightEdge Asset Management 75 miljonit dollarit.
Corvette ühendab Ameerika sportauto iseloomu, jõudluse ja igapäevase sõidumugavuse. Pane oma teadmised proovile ning avasta, mida see auto lisaks pilkupüüdvale välimusele pakub. Vasta seitsmele küsimusele!