Raivo Hein ootab SpaceXi langust ja suurendas panust SK Hynixi aktsiasse

Investor Raivo Hein on teeninud Microni aktsiaga juba üle poole miljoni euro kasumit, kuid prognoosib, et mälukiipide tootja hoog pole veel lõppenud. Samas rõhutas Hein, et kiire tõus on tsükliline ning Microni konkurendid ei maga.
SpaceXi kiire jõudmine Nasdaq 100 indeksisse ei toonud aktsiale oodatud hinnarallit. Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas leiab, et investoritel ei tasu suure huvi ja kõrgete ootuste pealt kiirustada.
Ettevõtja ja investori Raivo Heina sõnul ei ole oluline, mis on ettevõtte tulemused täna, homme või poole aasta jooksul. "Me peame investeerima mitte ühe aasta plaanis, vaid 20, 30 ja 40 aasta plaanis," rõhutab ta.
Juunis vallutas börsid SpaceXi ajalooline börsidebüüt. Pärast IPOt kiiresti kerkinud aktsia langes peagi emissioonihinna lähistele, mistõttu tegid investorid sellega aktiivselt nii ostu- kui ka müügitehinguid. Nii jõudis SpaceX populaarsemate aktsiate sekka.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.