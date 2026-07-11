Tarmo Tanilas: SpaceX-ile tuleb anda aega end turul tõestada

SpaceXi kiire jõudmine Nasdaq 100 indeksisse ei toonud aktsiale oodatud hinnarallit. Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas leiab, et investoritel ei tasu suure huvi ja kõrgete ootuste pealt kiirustada.
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artiklit lugedes teada:
- miks hoiatab Tarmo Tanilas SpaceXi puhul liigse kiirustamise eest ja milliseid riske ta investorile näeb;
- kuidas võib Nasdaq 100 indeksisse lisamine SpaceXi aktsiat lähikuudel mõjutada;