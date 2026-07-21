LHV kaotas aastaga viiendiku puhaskasumist, tulemusi veab laenuportfell

LHV Group teenis teises kvartalis 24,7 miljonit eurot puhaskasumit, mida on veerandi võrra rohkem kui eelmises kvartalis, kuid viiendiku võrra vähem kui mullu samal ajal. Kasumlikkuse paranemist vedas peamiselt aktiivne laenutegevus. Grupi laenuportfell kasvas aastaga 15%, 5,77 miljardi euroni.

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artiklit lugedes teada: miks kahanes LHV puhaskasum aastaga, kuigi teises kvartalis paranes kasumlikkus;

kuidas põhjendas Mihkel Torim laenuportfelli kasvu ja milliseid samme peab LHV tuleviku kasvu jaoks oluliseks;