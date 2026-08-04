Hormuzi väina avamise lootus langetas nafta hinda

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump süüdistas naftafirmasid ExxonMobil ja Chevron kõrgete kütusehindadega liigse kasumi teenimises ja märkis, et ettevõtted peaksid osa teenitust andma avalikkusele tagasi.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.