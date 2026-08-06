Nordeconi kasumlikkust sööb sisendhindade tõus

Tänavu teises kvartalis ja esimesel poolaastal müügitulu suurendanud ehituskontsern Nordecon näeb turul mõõduka taastumise märke, kuid kasumlikkust kärpisid tõusvad sisendhinnad ja projektide portfelli struktuur.
Lõputud kütteprobleemid viisid korteriühistu nii kaugele, et elanikud lasevad ise uued soojuspumbad paigaldada, kuid plaanivad selleks kuluvad sajad tuhanded eurod maja ehitanud börsfirmalt Nordeconilt sisse nõuda.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.