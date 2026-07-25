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Nädala lood: uusarenduse elanikud kaebasid Nordeconi kohtusse, 30 aastat tegutsenud äri pandi müüki

Lõppeval nädalal tõmbasid Äripäeva lugejate tähelepanu enim korteriühistu vaidlus ehitusfirma Nordeconiga ning lugu 30 aastat tegutsenud äri lõpust, kuid põnevaid teemasid jagus teisigi.

Lõppeval nädalal pälvis enim tähelepanu vaidlus Nordeconi ja Kakumäe Lesta 10 elanike vahel: korteriühistu vahetab kütteprobleemide tõttu ise soojuspumbad välja ja nõuab ehitajalt tagasi sajad tuhanded eurod. Huvi tekitas ka Võru Seedri 30 aastat kestnud äri lõpp: omanik Oleg Udodov sulges tootmise ja poe, viidates vanusele, tervisele ja odavale Hiina mööblile. Lisaks kerkisid esile vaidlus Kerr Kriisa võla üle, Bolti arvevead ja Luminori müük OTP Bankile.

Preemiumklassi korterid Kakumäe sadamas valmisid juba 2019. aastal, kuid streikiva küttesüsteemi probleemid kollitasid elanikke veel möödunud talvelgi ning abi otsitakse nüüd kohtust.
  • Preemiumklassi korterid Kakumäe sadamas valmisid juba 2019. aastal, kuid streikiva küttesüsteemi probleemid kollitasid elanikke veel möödunud talvelgi ning abi otsitakse nüüd kohtust.
  • Foto: Liis Treimann
Kui Tanel (nimi muudetud – toim) 2019. aastal Kakumäe sadamas vastvalminud Lesta 10 arenduses korteri ostis, paistis kõik ideaalne. Mereäärne ruumikas kodu, parimad viimistusmaterjalid, kaasaegsed tehnilised lahendused, energiasäästlikkus, leebe meretuul ja maalilised päikeseloojangud – nõnda idülliline kirjeldus seisis arenduse kodulehel.
See polnud mingi säästuprojekt – korterite hinnad ulatusid ligi 240 000st eurost üle 725 000 euro. Kindlust andis seegi, et maja projekteeris ja ehitas börsil tegutsev tuntud ehitusfirma Nordecon. Mis saaks valesti minna?
Nüüdseks on aga Tanelil ja teistel majas elavatele ettevõtjatel, investoritel, tippspetsialistidel ja kõrgetel riigiametnikel ühe suure tõrvaläraka pärast preemiumklassi kodudest väga mõru maik suus. Lesta 10 arenduse elanikud on pidanud mitu aastat taluma pidevaid probleeme nii primitiivsete teemadega nagu kas kraanist tuleb sooja vett ja kas toa saab ikka talvel soojaks.
Peamiseks süüdlaseks peavad elanikud majad ehitanud mainekat ehitusfirmat. “Nordecon oli selles suhtes väga nasty (vastik – ingl k),” kirjeldas Tanel. “Meid on tegelikult petetud. Mäng käis selle nimel, et kannatame selle garantiiperioodi kuidagi ära,” kahtlustab Tanel Nordeconi pahatahtlikkust.
Elanikel sai kütteprobleemidest mõõt täis ning nüüd laseb korteriühistu ise hoonetele uued soojuspumbad paigaldada, kuid tahab selleks kuluvad sajad tuhanded eurod maja ehitanud börsfirmalt Nordeconilt sisse nõuda.
Kuidas asi nii kaugele jõudis, saate pikemalt lugeda siit.
30 aastat tegutsenud äri lõpp. Omanik müüb tootmist ja kauplust
Oleg Udodovi mööblitööstus Võru Seeder tähistanuks 10. juulil oma 30. sünnipäeva, kuid 1. juuliga tõmbas omanik ärile sisuliselt joone alla ja müüb nüüd kogu tootmist.
  • Oleg Udodovi mööblitööstus Võru Seeder tähistanuks 10. juulil oma 30. sünnipäeva, kuid 1. juuliga tõmbas omanik ärile sisuliselt joone alla ja müüb nüüd kogu tootmist.
  • Foto: Liis Treimann
Kui 10. juulil saanuks Võru Seedri mööblitööstuse asutamisest 30 aastat, siis 1. juuliga tõmbas ettevõtte omanik Oleg Udodov ärile sisuliselt joone alla. Sulges tootmise, pani kinni mööblipoe. Kolis ülakorruselt alla keset 400ruutmeetrist mööblipoodi oma kontorilaua, mille taga töötab veel otsade kokku tõmbamisega ja müüb sisuliselt materjali hinna eest viimaseid mööblitükke. Ning ühtlasi kogu tootmist ja poodi, kokku nelja kinnistut Võru linnas.
Kuigi Võrus ütlesid kõik, et tee ikka mööblit edasi, sai Udodovi sõnul ring täis. Vanus tuleb peale, stressi tuleb saada vähemaks ja tegeleda oma tervisega. “Ei ole ainult nii, et raha, raha, raha ja äri, äri, äri. Elus peab muud ka olema,” on ta kindel.
Samuti ei suuda ta enam võistelda Hiinast saabuvate kordi odavama mööbli koormatega. Talle teeb tuska, et Euroopas on kukil üha rohkem norme, millele peab kogu tootmine vastama, aga Hiinast tuleb jälle laev sisse lihtsalt niisama. “Lapsed trügivad ka kõik Hispaania poole, jääme abikaasaga kahekesi,” sõnab ta.
Legendaarse ettevõtja äri lõpust ja edasistest plaanidest saate lugeda siit.

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Endine judomeister nõuab Kerr Kriisalt hiigelvõlga
Korvpallur Kerr Kriisale esitati USAs süüdistus 2,2 miljoni dollari ehk ligi 2 miljoni euro suuruses kelmuses.
  • Korvpallur Kerr Kriisale esitati USAs süüdistus 2,2 miljoni dollari ehk ligi 2 miljoni euro suuruses kelmuses.
  • Foto: AP/Scanpix
Elvast pärit judomeister Pärt Laas läks kohtusse, et kätte saada kuuekohaline summa Ameerika Ühendriikides kelmuse tõttu vahistatud korvpallur Kerr Kriisalt.
Kriisale esitati USAs süüdistus 2,2 miljoni dollari suuruses kelmuses. Võlgadesse sattunud sportlasega seoses liiguvad jutud hasartmängusõltuvusest, kirjutas Äripäev sel kuul.
Omajagu on räägitud ka sellest, et Kriisa võttis väidetavalt laene, mida ei suutnud tagasi maksta.
Nii juhtuski Laasiga.
Kohtusse jõudnud võlavaidlusest saate pikemalt lugeda siit.
Kuller avastas Bolti arvetelt pikaajalised käibemaksuvead
Bolti platvormil peaaegu aasta aega kuller olnud Pjotr Belõšev leiab, et Bolt pisendab probleemi ja püüab jätta muljet, et tegemist on üksikjuhtumiga. „See on vale,“ ütles Belõšev.
  • Bolti platvormil peaaegu aasta aega kuller olnud Pjotr Belõšev leiab, et Bolt pisendab probleemi ja püüab jätta muljet, et tegemist on üksikjuhtumiga. „See on vale,“ ütles Belõšev.
  • Foto: Tanel Meos
Bolti süsteem genereeris peaaegu aasta aega vigaseid arveid, mistõttu kahtlustab kulleritööd teinud ettevõtja, et sai kätte vähem raha kui teised kullerid.
Peale selle nõuab kuller Pjotr Belõšev, et Bolt rahakotirauad avaks. Samuti on ta kindel, et probleem on tegelikult Boltis süsteemne.
Belõševi juhtumisse vaatas sisse ka audiitor, kelle hinnangul ongi mure suurem kui teele läinud valed arved. Audiitori hinnangul ei võimalda Bolti isearveldamise süsteem kulleril kontrollida, kuidas tema tasu ja käibemaks kujunesid.
Samal ajal lubas Bolt, et parandab vigased arved ning kontrollib, kas probleem võis puudutada veel teisi kullereid.
Bolti käibemaksuvigadest saate pikemalt lugeda siit.
Luminor läks kaubaks soovitust madalama hinnaga
LHV tegevusele Luminori omanikuvahetus lähiajal mõju ei avalda, ütles LHV Groupi juht Mihkel Torim.
  • LHV tegevusele Luminori omanikuvahetus lähiajal mõju ei avalda, ütles LHV Groupi juht Mihkel Torim.
  • Foto: Liis Treimann
Nädala alguses selgus, et Ungari pank OTP Bank ostab 100% osaluse Eestis tegutsevas Luminoris.
Luminori müük kohalikke pankureid ei üllatanud, kuid kohaliku laenuvõtja jaoks peaks elu muutuma ilusamaks. “Äkki teeb see meid kõiki natukene paremaks ja sellest võidavad päeva lõpuks Eesti laenuvõtjad,” ütles Coop Panga juht Arko Kurtmann.
Bigbanki omaniku Parvel Pruunsilla sõnul on aga üllatav, kui Luminor läheb alla raamatupidamusliku väärtuse kaubaks. “Sellist asja üldiselt ei tehta. See on umbes sama, nagu ostaksid 100 eurot 95 euroga, tundub ju hea tehing,” selgitas ta.
LHV Groupi juhi Mihkel Torimi sõnul on positiivne, et Luminori omanikuvahetus on saanud lahenduse, kuid OTP erineb märkimisväärselt seni Balti turul tegutsenud pankadest. Ta tõi välja, et tegemist on Ungari taustaga pangaga, mille tegevus on tugevalt seotud Kesk- ja Ida-Euroopaga ning mis tegutseb ka Venemaal.
Pikemalt saate pangandusekspertide hinnanguid tehingle lugeda siit.
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  • 23.10.26, 17:33
Elering tõstis arendajate teadmata akuparkide tasu kahekordseks. Minister tahab hinnahüppe üle vaadata
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Uudised
  • 24.10.26, 17:05
Börsil kauplev Läti kohvikukett: meil läheb Tallinnas kehvemini kui Pariisis
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Börsiuudised
  • 23.10.26, 11:30
Ligi 30 miljardit kaotanud Norra naftafond hoiatab tehisaru riski eest

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