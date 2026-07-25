Tagasi Nädala lood: uusarenduse elanikud kaebasid Nordeconi kohtusse, 30 aastat tegutsenud äri pandi müüki Lõppeval nädalal tõmbasid Äripäeva lugejate tähelepanu enim korteriühistu vaidlus ehitusfirma Nordeconiga ning lugu 30 aastat tegutsenud äri lõpust, kuid põnevaid teemasid jagus teisigi. Loe AI kokkuvõtet Lõppeval nädalal pälvis enim tähelepanu vaidlus Nordeconi ja Kakumäe Lesta 10 elanike vahel: korteriühistu vahetab kütteprobleemide tõttu ise soojuspumbad välja ja nõuab ehitajalt tagasi sajad tuhanded eurod. Huvi tekitas ka Võru Seedri 30 aastat kestnud äri lõpp: omanik Oleg Udodov sulges tootmise ja poe, viidates vanusele, tervisele ja odavale Hiina mööblile. Lisaks kerkisid esile vaidlus Kerr Kriisa võla üle, Bolti arvevead ja Luminori müük OTP Bankile.

Kui Tanel (nimi muudetud – toim) 2019. aastal Kakumäe sadamas vastvalminud Lesta 10 arenduses korteri ostis, paistis kõik ideaalne. Mereäärne ruumikas kodu, parimad viimistusmaterjalid, kaasaegsed tehnilised lahendused, energiasäästlikkus, leebe meretuul ja maalilised päikeseloojangud – nõnda idülliline kirjeldus seisis arenduse kodulehel.

See polnud mingi säästuprojekt – korterite hinnad ulatusid ligi 240 000st eurost üle 725 000 euro. Kindlust andis seegi, et maja projekteeris ja ehitas börsil tegutsev tuntud ehitusfirma Nordecon . Mis saaks valesti minna?

Nüüdseks on aga Tanelil ja teistel majas elavatele ettevõtjatel, investoritel, tippspetsialistidel ja kõrgetel riigiametnikel ühe suure tõrvaläraka pärast preemiumklassi kodudest väga mõru maik suus. Lesta 10 arenduse elanikud on pidanud mitu aastat taluma pidevaid probleeme nii primitiivsete teemadega nagu kas kraanist tuleb sooja vett ja kas toa saab ikka talvel soojaks.

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Endine judomeister nõuab Kerr Kriisalt hiigelvõlga

Elvast pärit judomeister Pärt Laas läks kohtusse, et kätte saada kuuekohaline summa Ameerika Ühendriikides kelmuse tõttu vahistatud korvpallur Kerr Kriisalt.

Kriisale esitati USAs süüdistus 2,2 miljoni dollari suuruses kelmuses. Võlgadesse sattunud sportlasega seoses liiguvad jutud hasartmängusõltuvusest, kirjutas Äripäev sel kuul.

Omajagu on räägitud ka sellest, et Kriisa võttis väidetavalt laene, mida ei suutnud tagasi maksta.

Nii juhtuski Laasiga.

Kuller avastas Bolti arvetelt pikaajalised käibemaksuvead

Bolti süsteem genereeris peaaegu aasta aega vigaseid arveid, mistõttu kahtlustab kulleritööd teinud ettevõtja, et sai kätte vähem raha kui teised kullerid.

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Peale selle nõuab kuller Pjotr Belõšev, et Bolt rahakotirauad avaks. Samuti on ta kindel, et probleem on tegelikult Boltis süsteemne.

Belõševi juhtumisse vaatas sisse ka audiitor, kelle hinnangul ongi mure suurem kui teele läinud valed arved. Audiitori hinnangul ei võimalda Bolti isearveldamise süsteem kulleril kontrollida, kuidas tema tasu ja käibemaks kujunesid.

Samal ajal lubas Bolt, et parandab vigased arved ning kontrollib, kas probleem võis puudutada veel teisi kullereid.

Luminor läks kaubaks soovitust madalama hinnaga

Nädala alguses selgus, et Ungari pank OTP Bank ostab 100% osaluse Eestis tegutsevas Luminoris.

Luminori müük kohalikke pankureid ei üllatanud, kuid kohaliku laenuvõtja jaoks peaks elu muutuma ilusamaks. “Äkki teeb see meid kõiki natukene paremaks ja sellest võidavad päeva lõpuks Eesti laenuvõtjad,” ütles Coop Panga juht Arko Kurtmann