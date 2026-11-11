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Advokaadid: agendikood teeb meid rinderiigist tehisaru läbimurderiigiks

Eesti plaan anda tehisaruagentidele oma tunnuskood on julge samm, kuid tõeliseks läbimurdeks tuleb lahendada ka agentide autentimise, volituste ja vastutuse küsimused, kirjutavad Sorainen vandeadvokaat ja infotehnoloogia insener Kaupo Lepasepp ning advokaat Ulrika Paavle.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks ei piisa advokaatide hinnangul tehisaruagendile ainult agendikoodist ja millised õiguslikud küsimused tuleb veel kiiresti lahendada;
  • kuidas kommenteerib minister Liina Vahtras eelnõu kriitikat ning millise lahenduse pakuvad autorid, et Eesti saaks tehisaruajastul edumaa.
Advokaadid: agendikood teeb meid rinderiigist tehisaru läbimurderiigiks
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