Maailma tähtsaim aktsia on tõusnud 15 000 protsenti – nüüd nimetatakse seda odavaks

Nvidia on erakordne edulugu, mis on vaid mõne aastaga toonud investoritele võimsa tootluse. Taani majanduslehe Børsen toimetaja Simon Kirketerp ja majanduskommentaator Jesper Kongskov vaatasid lähemalt nii aktsiat kui ka selle taga olevat ettevõtet.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks nimetavad osa professionaalseid investoreid Nvidiat isegi pärast 15 000protsendilist tõusu odavaks;

kuidas põhjendab Sampensioni aktsiainvesteeringute juht Philip Jagd väidet, et aktsial võib olla veel suur tõusuruum;