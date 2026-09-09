Ajalugu näitab: iPhone’i esitlusele järgneb tavaliselt aktsiaralli

Apple esitleb täna tõenäoliselt oma esimest volditavat iPhone’i, mille hind võib ületada 2000 dollarit. Investorite tähelepanu keskmes on, kas uus tippmudel suudab kõrgemat hinnataset õigustada, kui kallinenud mälukiibid survestavad Apple’i kasumlikkust.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui palju võib Apple’i esimese volditava iPhone’i hinnasilt mõjutada aktsia liikumist pärast esitlust;
- kuidas Tim Cook kommenteeris mälukiipide hinnatõusu ja miks see Apple’i kasumlikkuse proovile paneb.
(2 punkti)