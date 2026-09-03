Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Algaval nädalal saavad investorid korraga uusi vihjeid nii Euroopa kui ka USA intresside tuleviku kohta. Euroopa Keskpank teeb neljapäeval intressiotsuse, päev hiljem avaldatakse USAs augusti inflatsioon ning tehnoloogiainvestorite tähelepanu püüavad Apple, Oracle ja Adobe.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliseid märke otsivad investorid Coop Panga ja Bigbanki augusti numbritest, et hinnata kasvu tegelikku kvaliteeti;

mida võib Christine Lagarde’i sõnum EKP intressiotsuse järel tähendada eurole, võlakirjadele ja intressitundlikele aktsiatele;