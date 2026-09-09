Naftahinna sööst 100 dollarini tõi USA aktsiaturule languse
USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva miinuses, sest Lähis-Idas ägeneva konflikti tõttu pürgib toornafta hind taas saja dollari künniseni, süvendades investorite hirme intressimäärade edasise tõstmise ees.
Apple esitleb täna tõenäoliselt oma esimest volditavat iPhone’i, mille hind võib ületada 2000 dollarit. Investorite tähelepanu keskmes on, kas uus tippmudel suudab kõrgemat hinnataset õigustada, kui kallinenud mälukiibid survestavad Apple’i kasumlikkust.
Mullu oktoobris ligi 7000 euro eest Artea Bankase aktsiaid ostes ütlesin, et tegu on lühiajalise spekulatiivse panusega Leedu pensionireformile. Paika seatud teesid on nüüdseks täitunud, mistõttu otsustasin aktsiad müüki panna.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.