Coop Pank suurendas puhaskasumit. Finantsjuht: „Eesmärk pole kasvada iga hinna eest“

Coop Pank teenis juulis 3 miljonit eurot puhaskasumit ning kasvatas nii hoiuste kui ka laenude mahtu. Seitsme kuuga ulatus panga puhaskasum 19,6 miljoni euroni, mida on 15% rohkem kui aasta varem samal perioodil.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.